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وصفات عيد الأضحي | طريقة عمل روست بيف اللحم

نيفين عباسaccess_time11 / ذو الحجة / 1441 هـ      31 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل روست بيف اللحم أو عرق اللحم البارد أو الروستو

المقادير اللازمة

عرق لحم روستو

2 ورق غار

خضروات مشكلة مقطعة

3 مكعبات زبدة

ملح وفلفل

طريقة العمل

يربط اللحم بالخيط أو نطلب من اللحام القيام بتلك الخطوة

ثم يوضع قدر علي النار به ماء وورق الغار ويترك حتي يغلي الماء

يوضع اللحم ويترك حتي تمام النضج

في مقلاة نضع الزبدة

وتشوح الخضروات به

ثم يضاف لها الملح والفلفل وقليل من الماء او المرقة

تترك الخضروات حتي تنضج

ثم يقطع اللحم بعد ان ينضج ويوضع في طبق التقديم ويملح بالملح والفلفل

ثم تضاف له الخضروات بعد نضجها ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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