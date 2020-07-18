هل يصبح فيروس كوفيد19 مرضا مزمناً؟

كشفت دراسة أجريت في إيطاليا الأسبوع الماضي، قد أظهرت أن أكثر من 87% من بين 143 مريض كورونا، خرجوا من المستشفى لا يزالون يعانون من عارض واحد على الأقل، رغم سلبية فحص البي سي أر ولا سيما التعب وضيق التنفس.
ونوهت الدراسة على ضرورة استمرار مراقبة المرضى بعد خروجهم من المستشفيات، كما أن هناك بعض الدراسات التي تجرى على مرضى كوفيد 19 الذين يعانون من أعراض مستمرة.
وأوضح داني ألتمان أستاذ علم المناعة في إمبريال كوليدج لندن، أن الدراسات العلمية بدأت توثق مظاهر مختلفة لمرض كورونا المزمن، علما أن تلك المظاهر متنوعة جدا ولها آليات متعددة، مما يعني أن الأشخاص الذين عانوا من أعراض خفيفة أصيبوا ربما بتلف في الأنسجة أو ردة فعل مناعية قد تتحول إلى متلازمة.
وأضاف ألتمان إن الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بتوعك على المدى الطويل لم يجروا اختبار البي سي أر ولم يتم إدخالهم أبدا إلى المستشفى، وهذا ما يثير القلق فعلا.
وتابع ألتمان أن هناك العديد من الإصابات التي تترك وراءها ملامح مرضية محددة يمكن أن تكون مزمنة، وهذا الأمر مرجح بالنسبة إلى مرضى كورونا، ولذلك تبرر الحاجة إلى المزيد من الدراسات السريرية.
وأشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه قلق من وجود أدلة متزايدة على أن أقلية من الناس تعاني من تأثيرات طويلة المدى لفيروس كورونا، وقد تكون تلك التأثيرات موهنة للغاية.