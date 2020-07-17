حدائق سما أبها .. وجهة للترفيه بـ” سيدة الضباب “

أبها ـ مرعي عسيري

تتوجه بوصلة آلاف السياح هذه الأيام نحو أبها ” سيدة الضباب ” كما يحلو لعشاق هذه المدينة الساحرة إطلاق هذا اللقب عليها وهي تستحقه بجدارة حيث تزدهي حدائق المنطقة في هذه الأيام بآلاف السياح القادمين من مختلف مناطق المملكة فيما تعمل الجهات المختصة على متابعة الحراك السياحي وآليات تنفيذ الأجراءات الإحترازية وبألأمس تم تدشين مشروع حدائق سما أبها وذلك بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

ويأتي المشروع ضمن تطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها “حدائق سما أبها الغربية ” ليصبح موقعًا جماليًا ذا إطلالة جميلة مع تكثيف المساحات. وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي بالانتهاء من المشروع الذي كلف 12,420,975 ريالا وبنسبة إنجاز 100% ، مبينا أن مجموع أطوال الطرق في الموقع قدر بأكثر من 5 كم وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 45 ألف م2 و 120 جلسة عائلية وأربع دورات مياه علاوة على المرافق العامة.

وأكد الدكتور الحميدي، أن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع “سما أبها” أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك من أهمية اجتماعية وبيئية، واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات، تماشياً مع مبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني ، مشيرا إلى أن مشروع حدائق سما أبها يعد من المشروعات الحيوية التي قامت أمانة منطقة عسير على تنفيذها، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها، ومن أبرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة. ومن المنتزهات التي تشهد اقبالا كبير من السياح منتزه محايل عسير بشارع عمر بن عبد العزيز في حي الفيصلية تحديداً ويعتبر الأهم من بين جميع منتزهات محايل عسير

فهو الوجهة الأولى للسياح والعائلات الذين يأتون إلى المدينة، وترجع أهمية المنتزه إلى كونه يضم أكبر مدينة ملاهي في محايل عسير وهي تحتوي على عدد كبير من الملاهي الكهربائية التي تتنوع وفقاً لتنوع الأعمار مما يجعلها مناسبة للجميع بدايةً من الأطفال وحتى البالغين كما تتواجد به ألعاب مائية رائعة ومطاعم ممتازة يمكنك تناول الطعام بها بكل اطمئنان. أما المساحات الخضراء فهي مليئة بالأشجار المورقة وأشجار النخيل العالية حيث يمكنك الاستجمام في هدوء تام، كما أن المنتزه تحيط به الجبال الصخرية الشاهقة التي يمكنك رؤيتها عن بُعد.يعتبر متنزه الحيله البركاني أحد الوجهات السياحية الشهيرة التي يتوجه إليها الناس من محبي الاستكشاف والمغامرات، يقعالمنتزه في وادي حلي الشهير الذي يشتهر بكونه أحد أكبر الأودية في المملكة، يأخذ منتزه الحيله البركاني اسمه من جبل الحيلة البركاني الواقع به والذي يروي السكان المحليين بأنه بركان خامد منذ قرون لا حصر لها على الرغم من أن علماء

الجيولوجيا لم يكتشفوا وجوداً لأي نشاط بركاني سابق في الجبل، من يدري ربما تكون أساطير من تراث المدينة.