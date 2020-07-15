المرأه صحة و عافية

طريقة عمل المحار بالثوم

نيفين عباسaccess_time25 / ذو القعدة / 1441 هـ      15 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل المحار بالثوم، وجبة بحرية خفيفة لا تحتوي علي سعرات مرتفعة كما أنها مناسبة للحميات

2 كيلو محار

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مقشرة ومفرومة

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

2 ملاعق طعام من معجون الطماطم

كوب عصير عنب أبيض

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم

طريقة العمل

يغسل المحار جيداً بالماء وينقع قليلاً بماء نظيف حتي نتخلص من الأتربة

سخني زيت الزيتون في قدر كبيرة على نار متوسطة

ثم أضيفي الثوم واطهيه مع التحريك حتى يبدأ في التحول إلى اللون الذهبي

أضيفي رقائق الفلفل وقلبي حتى تتجانس مع الثوم

ضعي معجون الطماطم وأتركيه يطهى مع التحريك لمدة دقيقة أو دقيقتين

يضاف عصير العنب ويترك ليغلي

يضاف المحار ويغطي

ثم يطهي حتى يفتح المحار حوالي 3 إلى 5 دقائق

يضاف البقدونس ويحرك المزيج

ثم يقدم ساخن

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *