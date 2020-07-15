البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل المحار بالثوم، وجبة بحرية خفيفة لا تحتوي علي سعرات مرتفعة كما أنها مناسبة للحميات

2 كيلو محار

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مقشرة ومفرومة

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

2 ملاعق طعام من معجون الطماطم

كوب عصير عنب أبيض

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم

طريقة العمل

يغسل المحار جيداً بالماء وينقع قليلاً بماء نظيف حتي نتخلص من الأتربة

سخني زيت الزيتون في قدر كبيرة على نار متوسطة

ثم أضيفي الثوم واطهيه مع التحريك حتى يبدأ في التحول إلى اللون الذهبي

أضيفي رقائق الفلفل وقلبي حتى تتجانس مع الثوم

ضعي معجون الطماطم وأتركيه يطهى مع التحريك لمدة دقيقة أو دقيقتين

يضاف عصير العنب ويترك ليغلي

يضاف المحار ويغطي

ثم يطهي حتى يفتح المحار حوالي 3 إلى 5 دقائق

يضاف البقدونس ويحرك المزيج

ثم يقدم ساخن