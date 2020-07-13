تحذير جديد عن كورونا .. تداعيات الفيروس القاتل خارج التوقعات

دوما كورونا خارج التوقعات ولكن ما حذر منه أطباء في إيطاليا من تداعيات أكبر بكثير مما يعتقد البعض له أثار الذعر.

الاطباء حذروا من تداعيات كورونا على أجسام المصابين على المدى الطويل، والتي قد تطال المتعافين أيضا، بحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز”.

وقال الأطباء في منطقة لومبارديا، شمالي إيطاليا، إن “كوفيد-19” ليس مجرد مرض يتسبب بالتهاب رئوي.

لكنه من الممكن أن يكون قاتلا ويعصف بالجسم كله.

وأوضحوا أن الفيروس أدى إلى مشكلات صحية عديدة لمرضى عاينوهم، مثل أمراض الكلى والتهابات العمود الفقري والسكتات الدماغية، والوهن المزمن.

كما حذروا من أن بعض المرضى قد “لا يتعافون أبدا” من “كوفيد-19”.

وأشاروا إلى أن جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بالمرض وتداعياته المؤلمة.

تداعيات غير متوقعة

وكان الاعتقاد في البداية أن أقسى شيء ممكن أن يحدث لمريض فيروس كورونا هو الالتهاب الرئوي الحاد.

ومع مرور الوقت تبين أن هناك تداعيات أخرى تطال أجزاء عديدة في الجسم، مثل الكلى والدماغ.

ليشير الأطباء إلى أن رصد التأثير الشامل للفيروس على جسم الإنسان لم يتحدد بعد، في ظل أن الفيروس لا يزال مرضا جديدا لا يُعرف عنه الكثير.

وربما تساعد شهادة الأطباء الإيطاليين في لومبارديا، في توضيح الصورة أكثر عن هذه التأثيرات.

وأوضحوا أن بعض المصابين، حتى وإن تعافوا، فإن قدرتهم على العمل بشكل صحيح وبتركيز “ستقل بشدة”.

وحذروا أيضا أولئك الذي يعتبرون أنهم في منأى عن المرض، لا سيما الشباب، كونهم يعرضون أنفسهم لمرض قد يغير حياتهم، في حال تجاهلوا قواعد السلامة