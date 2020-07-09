تُقوي المناعة.. هذه فوائد المانجو الصحية

صحة و عافية متابعاتتُقوي المناعة.. هذه فوائد المانجو الصحية فرناس حفظيaccess_time19 / ذو القعدة / 1441 هـ 9 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعد من أفضل الفواكه الغنية بفيتامين سي و أ المعزز لمناعة الجسم، كما تدخل المانجو في إنتاج كولاجين الدم الخاص بتقوية المناعة لمحاربة الفيروسات . وتحتوي المانجو على نسبة كبيرة من البوتاسيوم المفيد لصحة مرضى السكري، وذلك على عكس ما يعتقد البعض من خطورتها على أصحاب الأمراض المزمنة. وتحتوي المانجو أيضا على سكر الفركتوز الذي يتم حرقه بسهولة ويعطي الجسم سعرات حرارية كبيرة وطاقة كما تعمل على تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة. مرتبط