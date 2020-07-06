مفاجآة.. النصر قد يخطف مايكون “مجانًا”!

زعمت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر تعمل على شراء بطاقة المدافع البرازيلي مايكون من صفوف جالاتاسراي التركي بصفة مجانية.

وبحسب تقرير من موقع “فوتبول أرينا” التركي، فإن جالاتاسراي يمر بأزمة مالية طاحنة إثر تداعيات جائحة كورونا، ويفكر في بيع عددًا من اللاعبين.

بينما سيتجه في خطوة أخرى إلى تقليص رواتب نجوم الفريق للخروج من الأزمة، وعلى رأسهم سفيان فيجولي ويونس بلهندة وهما أهداف للفرق السعودية.

Thank you for all the support. We are CHAMPIONS!🏆 Thank you God for blessing me!🙏🏻 pic.twitter.com/UiMRgWpkuE — Maicon Roque (@maiconroque27) May 17, 2019

ونوه التقرير بأن عودة مايكون (31 عامًا) إلى جالاتاسراي غير واردة، نظرًا لراتب اللاعب الهائل الذي يقع عائقًا أمام ارتداءه قميص الفريق في الوقت الراهن.

يمتد تعاقد مايكون مع الفريق التركي إلى صيف 2021، ما يعني أن بإمكانه التوقيع مع أي فريق مجانًا في يناير المقبل وهي فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده.

ويضغط النصر من أجل شراء بطاقة اللاعب كاملة وقيده رسميًا في سجلات الفريق، من دون أي تكاليف لفائدة جالاتاسراي الذي يريد بدوره التخلص من اللاعب وراتبه.

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New Brazilian defender Maicon Pereira Roque has just arrived in Riyadh, Saudi Arabia. Welcome to #ALNASSR Maicon! 🇸🇦💙💛🇧🇷 pic.twitter.com/qrj7kL8R4I — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 7, 2019

يعتبر مايكون أحد القطع الأساسية في تشكيلة المدرب روي فيتوريا، وساهم في تحقيق النصر للقب دوري المحترفين الموسم البائد بعد منافسة شرسة مع الهلال.

وبعد موسم ونصف قضاها اللاعب في جنبات النصر، يمكن القول بأنه بات أحد الأعمدة التي يستند عليها فيتوريا، ما جعله يوصي بسرعة إنهاء صفقته.

ويستعد العالمي لإقامة معسكر مغلق يتخلله لقاءات ودية لاستعادة نسق وحمية المباريات، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي في الرابع من أغسطس القادم.

ويلعب النصر في مواجهة من العيار الثقيل أمام الهلال في ديربي العاصمة، وهي الموقعة التي سترسم بشكل كبير ملامح المنافسة في الدوري هذا الموسم.

إذ يتسيد الهلال لائحة الترتيب وفي جعبته 51 نقطة ويطارده النصر مُتخلفًا عنه بست نقاط فقط، قبل 8 جولات من إسدال الستار على الموسم في المملكة.