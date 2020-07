مفاجآة.. النصر قد يخطف مايكون “مجانًا”!

زعمت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر تعمل على شراء بطاقة المدافع البرازيلي مايكون من صفوف جالاتاسراي التركي بصفة مجانية.

وبحسب تقرير من موقع “فوتبول أرينا” التركي، فإن جالاتاسراي يمر بأزمة مالية طاحنة إثر تداعيات جائحة كورونا، ويفكر في بيع عددًا من اللاعبين.

بينما سيتجه في خطوة أخرى إلى تقليص رواتب نجوم الفريق للخروج من الأزمة، وعلى رأسهم سفيان فيجولي ويونس بلهندة وهما أهداف للفرق السعودية.

Thank you for all the support. We are CHAMPIONS!🏆 Thank you God for blessing me!🙏🏻 pic.twitter.com/UiMRgWpkuE

— Maicon Roque (@maiconroque27) May 17, 2019