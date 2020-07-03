وفاة الممثل المصري محمود جمعة بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين المصريين ، عن رحيل صديق عمره الفنان محمود جمعة ، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: “ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة”.

وأصيب الفنان القدير محمود جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها، ومحمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل “قوت القلوب” مع الفنانة ماجدة زكى .

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل “بحر” مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم “الفيل الأزرق 2″ مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل”ولد الغلابة” مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة .