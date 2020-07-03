فيديو: أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول (4-0)

تعرض ليفربول إلى هزيمة ساحقة في ميدان مانشستر سيتي بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة الأولى على الإطلاق عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، أكرم رجال المدرب بيب جوراديولا وفادة نظرائهم في ليفربول، وتناوبوا على تسجيل 4 أهداف من دون أن تهتز شباكهم.

وحسم ليفربول لقب الدوري للمرة الأولى منذ قرابة 3 عقود، بعد أن اتسع فارق النقاط في الجولة الماضية مع مانشستر سيتي إلى الرقم 23 قبل 7 جولات من النهاية.

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ورغم أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الريدز، فإن المباراة لم تخل من الندية والإثارة طيلة دقائقها التسعين.

افتتح كيفين دي بروين من علامة الجزاء التسجيل للسيتزينز في الدقيقة 25، قبل أن يضاعف رحيم ستيرلنج من تقدم أصحاب الأرض بعدها بعشر دقائق فقط.

بينما وضع الناشيء فيل فودين بصمته بالهدف الثالث في الدقيقة 45، فيما حوّل لاعب ليفربول أوكسلاد تشامبرلين كرة رحيم ستيرلنج في مرماه بالخطأ بالدقيقة 66.

شاهد أهداف اللقاء..

Kevin De Bruyne 25'

City 1-0 Liverpool pic.twitter.com/oLLCth4VB4 — Craig Moore (@PremierLgeGoals) July 2, 2020

Raheem Sterling 35'

City 2-0 Liverpool pic.twitter.com/LCRH39pxZQ — Craig Moore (@PremierLgeGoals) July 2, 2020

Phil Foden 45'

City 3-0 Liverpool pic.twitter.com/IpFPdeKWDk — Craig Moore (@PremierLgeGoals) July 2, 2020

Alexander Arnold (OG) 66'

City 4-0 Liverpool pic.twitter.com/1PFY9MPfi7 — Craig Moore (@PremierLgeGoals) July 2, 2020