احذروا من “الفنكوش” قد يسبب السرطان لأطفالكم!

تعد المقرمشات من الأطعمة التي يفضل تناولها العديد من الأطفال، نظرا لطعمها اللذيذ، دون إدراك أن الإفراط فيها قد يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.
وتعتبر مادة أكريلامايد والتي تتكون خلال عملية إعداد وتجهيز هذا النوعية من المقرمشات بالقلي أو التحميص، قد ثبت دورها في رفع خطر الإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لتحذير وكالة معايير الطعام البريطانية FAS.
ويكتسب الفنكوش نسبة كبيرة من الدهون المشبعة عند قليه بالزيت، ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة المفرطة وتصلب الشرايينن فضلا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم عند الإفراط في تناوله، كما احيانا سوء تخزينه يجعله عرضة للأتربة والحشرات والفطريات التي تفرز سموما بالجسم تؤثر سلبا على الجهاز العصبي المركزي، بالإضافة إلى احتوائها على الألوان الصناعية التي تهدد الصحة العامة بالعديد من الأمراض.
كما أن المواد الضارة المتوفرة بالمقرمشات المقلية تغير من شهية الطفل، حيث تجعله ينفر من تناول وجباته الأساسية، الأمر الذي يتسبب في افتقاد أجسادهم للعديد من العناصر الغذائية المفيدة لهم في هذه المرحلة العمرية، ما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا وغيرها من الأمراض الأخرى، نتيجة ضعف الجهاز المناعي.