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بالصور | طريقة عمل سوربيه البرتقال

نيفين عباسaccess_time25 / شوال / 1441 هـ      16 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

السوربيه من المثلجات التي تصنع بالماء والسكر وعصير الفواكه الطازجة
ويختلف السوربيه في طريقة صنعه عن الآيس كريم لأنه لا يحتوي علي كريمة أو حليب مكثف أو حليب
ونقدم لكِ عبر السطور التالية طريقة عمل سوربيه بنكهة البرتقال

المقادير اللازمة
2 كوب سكر
2 ونصف كوب ماء
2 ملعقة كبيرة عسل الذرة كورن سيرب
6 أكواب عصير برتقال طازج مع الإحتفاظ بقشور البرتقال

طريقة العمل
في قدر يوضع الماء وعسل الذرة وقشور البرتقال والسكر


يرفع الخليط علي النار ويترك ليغلي حتي نحصل علي سيرب خفيف ومنكه بالبرتقال
يرفع من علي النار ويترك ليبرد تماماً ويصفي
يضاف له عصير البرتقال ويقلب
ثم يوضع في الفريزر ليجمد
بعد ساعتين يخرج من الفريزر ويكشط بواسطة شوكة


ثم يوضع مرة أخري ساعتين
يخرج وتكرر العملية مرتين
ثم يخرج ويقدم مثلج

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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