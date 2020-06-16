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بالصور | طريقة عمل السلمون بالزبدة والاعشاب والليمون

نيفين عباسaccess_time25 / شوال / 1441 هـ      16 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

سمك السلمون من الأسماك الغنية بأوميجا3، ويحمي من أمراض القلب ومخاطر الإلتهابات، كما أنه مناسب تماماً لمن يتبع حمية غذائية

المقادير اللازمة
شرائح سمك سلمون
2 مكعب زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل
شرائح ثوم
زعتر وإكليل الجبل مفرومين خشن
عصير حبة ليمون

طريقة العمل
يتبل السلمون بالملح والفلفل


في مقلاة تذوب الزبدة مع الزيت
يضاف لها الثوم وإكليل الجبل والروزماري والثوم
يقلب المزيج دقيقة
يضاف السمك للمقلاة ويترك حتي يصبح مقرمش من الأسفل
مع مراعاة أن يتم وضع الزبدة علي وجه السمك في تلك الأثناء بواسطة ملعقة
يقلب علي الجهة الأخري
ثم يرفع من المقلاة بعد أن يصبح ذهبي اللون
يضاف عصير الليمون للمقلاة ويقلب
ثم يقدم السمك ساخن مع صوص الليمون والزبدة والثوم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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