ماذا تعرف عن ريجيم البطيخ ؟ .. افقد 10 كيلو جرامات في أسبوع

ريجيم البطيخ .. هل تسمع عنه؟ ربما سيروق لك الأمر خاصة أنك تحب تلك الفاكهة اللذيذة المرطبة في فصل الصيف.

والبطيخ يعد من الفواكه المرغوبة في فصل الصيف الحار بسبب كثرة الماء فيه وفوائده الكبيرة.

لكن كيف الحال إذا استخدمه الناس كنظام للحمية؟

حمية البطيخ

يعتمد دايت تلك الفاكهة على العناصر الغذائية العديدة الموجودة في هذه الثمار، وقلة السعرات الحرارية بها.

كما يعتبرها الباحثون مصدرًا طبيعيًا للسكريات، وفقا لوكالة “سبوتنك”.

تقرير سبوتنيك ذكر أنه عند الالتزام بحمية البطيخ لمدة أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى فإن ذلك يساعد على تنقية الجسم من السموم وخسارة الوزن الزائد.

وأكد التقرير أن ذلك يعمل على فقدان 10 كيلوجرامات من وزن الجسم.

أي أن الشخص يحصل على 600-800 سعر حراري فقط في اليوم.