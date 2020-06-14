ما هو فيتامين (أ) وكيف تحصل عليه

فيتامين أ مهم للحصول على رؤية جيدة ، وبشرة صحية ودعم جهازك المناعي، نقص فيتامين أ نادر ، ولكن يمكن علاجه بسهولة

ما هو فيتامين أ؟

هناك نوعان من فيتامين أ

النوع الأول ، المعروف باسم فيتامين أ “ الكامل التشكيل ” ، موجود في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان

يوجد النوع الثاني ، المعروف باسم السلائف أو البروفيتامين A ، في الفواكه والخضروات والمنتجات النباتية الأخرى

النوع الأكثر شيوعًا من السلائف فيتامين أ الموجود في الأطعمة والمكملات الغذائية هو بيتا كاروتين

تحتاج إلى فيتامين (أ) لعينيك ، خاصةً لتتمكن من الرؤية بشكل صحيح في الليل

ومن المهم بالنسبة لكم أيضا نظام المناعة ولجهودكم الجلد

يمكنك فقط الحصول على فيتامين أ من الطعام والشراب

ما هي الأطعمة التي تعد مصادر جيدة لفيتامين أ؟

يمكن لمعظم الناس الحصول على الفيتامينات التي يحتاجونها من نظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة

تشمل بعض المصادر الجيدة لفيتامين أ الذي تم تكوينه بالكامل وسلائفه ما يلي :-

اللحوم الخالية من الدهون والكبد أو عجينة الكبد والدواجن والأسماك الزيتية وصفار البيض

الخضروات الورقية ، وكذلك الخضار البرتقالية والصفراء وغيرها من الخضروات الملونة

البقوليات والفاصوليا

الفاكهة ، بما في ذلك الطماطم

الحبوب الكاملة و / أو الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة وبولينتا والكسكس والشوفان والشعير

التوفو والمكسرات والبذور

الزبدة والحليب كامل الدسم واللبن والجبن و / أو بدائلها

الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ للرجال البالغين والنساء هي 0.9 ملغ و 0.7 ملغ على التوالي

هل يجب أن أتناول مكملات فيتامين أ؟

يتناول الكثير من الناس مكملات الفيتامينات ، ولكن لا يوجد دليل جيد على أنها تساعد ما لم يكن لديك نقص

مكملات الفيتامينات غالية الثمن ومن الأفضل أن تؤخذ فقط بناء على نصيحة الطبيب

هل أنا في خطر الإصابة بنقص فيتامين أ؟

يمكن أن يجعل نقص فيتامين أ من الصعب عليك الرؤية بشكل صحيح ، خاصة في الليل

يمكن أيضًا أن يجعل من الصعب على جسمك مكافحة العدوى

قد تكون ناقصًا في فيتامين أ إذا كان جسمك غير قادر على امتصاصه بشكل صحيح من طعامك

قد يحدث هذا إذا كنت :-

شرب الكثير من الكحول

لديك حالة طبية مثل فقدان الشهية العصبي أو أمراض الكبد أو التليف الكيسي أو مرض الاضطرابات الهضمية

خضعت مؤخرًا لجراحة الجهاز الهضمي

عادة ما يتم تشخيص نقص فيتامين أ عن طريق إجراء فحص الدم

إذا كانت مستويات فيتامين أ منخفضة للغاية ، أو يشك طبيبك في أنك تعاني من نقص فيتامين أ ، فقد يصف لك مكملات فيتامين أ

هل يمكنني الحصول على الكثير من فيتامين أ؟

يجب ألا تتناول مكملات فيتامين أ إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك

يمكن أن يسبب وجود الكثير من فيتامين أ في جسمك مشاكل صحية خطيرة ، بما في ذلك الغثيان ، وفقدان الشعر ، وعدم وضوح الرؤية ، ولون البشرة البرتقالية وعدم القدرة على التحكم في حركة الجسم

في النساء الحوامل ، يمكن أن يسبب الكثير من فيتامين أ عيوب خلقية