هل مناعتك قادرة على هزيمة كورونا ؟ .. 5 أمور تختبر بها نفسك بسهولة

المناعة هي الآن حائط الصد الوحيد ضد فيروس كورونا المستجد، وهي الشعلة التي يبحث الجميع عن اتقادها في ظل مواجهة الموت.

الموت القابع خلف الفيروس الشرس، لذا يبحث الجميع عن تقوية جهازهم المناعي سواء باتباع الأنظمة الغذائية الصحية.

أو تناول جرعات من المكملات الغذائية، لتعزيز قدرته على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولكن هل مناعتك بالفعل قادرة على كبح جماح العدوى؟

ومع حالة الرعب الشديدة التي يحياها الجميع، بسبب هوس وجنون الإصابة بكورونا، ومدى قدرة أجسامهم على تحمل تداعيات الفيروس.

يحاول الجميع تنفيذ اختبارات منزلية لاستقصاء قوة جهازهم المناعي.

وبينها اختبار مكون من عدة أسئلة لتبين مدى قدرة المناعة على مكافحة الفيروس التاجي.

وهي ما أوردها موقع “Penn medicine”، على النحو التالي:

السؤال الأول هو هل تعاني من الإجهاد المستمر؟

يمكنك قياس قوة جهازك المناعي بقياس مستوى الإجهاد الذي تتعرض له بصورة يومية، لأن الإجهاد لفترة طويلة ثبت أنه يقلل من الخلايا الليمفاوية وكرات الدم البيضاء المسئولة عن محاربة العدوى، بحسب تقرير صادر عن جمعية الطب الأمريكية.

ثاني الأسئلة حول تعرضك الدائم لنزلات البرد. هل يحدث هذا معك؟

يتعرض الشخص البالغ الطبيعي من مرتين إلى ثلاث مرات في العام لنزلات البرد.

ويتماثل الشفاء منها في غضون أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى، بينما يحتاج الجهاز المناعي إلى 4 أيام لتطوير الأجسام المضادة

المسئولة عن محاربة العدوى الفيروسية، فإذا كان ذلك ما يحدث معك، فمناعتك تعمل بشكل طبيعي.

السؤال الثالث حول معاناتك من اضطرابات بالجهاز الهضمي. الأمر خطير

الإسهال والإمساك والانتفاخ، من العلامات المنذرة بضعف المناعة، لأن 70% من الجهاز المناعي موجود في الجهاز الهضمي، متمثلًا في البكتيريا المفيدة التي تحمي الأمعاء من خطر العدوى، كما أن تعرضك المستمر لهذا الاضطرابات الهضمية يشير إلى أنك تعاني من نقص في هذه البكتيريا، نتيجة ضعف الجهاز المناعي.

رابع التساؤلات يتعلق بكون جروحك تحتاج لوقت طويل حتى تلتئم

يعمل الجسم على علاج الجروح والحروق، عن طريق إرسال الدم الغني بالمغذيات إلى موضع الإصابة، لتحفيز الجلد على تجديد خلاياه المتضررة، وتعتمد عملية الالتئام على كفاءة الجهاز المناعي، فإذا كانت مناعتك ضعيفة، سوف تستغرق جروحك وقتًا طويلًا في عملية الشفاء.

أما السؤال الخامس والأكثر تفصيلا فهو هل تصاب بالعدوى بشكل متكرر؟

الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، استعرضت 3 أشكال من العدوى، إذا كنت تصاب بأحدهم بشكل متكرر، فهذا دليل قطاع على ضعف جهازك المناعي:

– أكثر من 4 إصابات بالأذن في عام واحد.

– الإصابة بالالتهاب الرئوي مرتين خلال عام واحد.

– المعاناة من التهاب الجيوب الأنفية بشكل مزمن.