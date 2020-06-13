يساعد الميلاتونين في التحكم في أنماط النوم والاستيقاظ

يمكن تناوله كحبة دواء للمساعدة في مشاكل النوم ، بما في ذلك اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والأرق.

ما هو الميلاتونين؟

الميلاتونين هو هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ، يتحكم في دورات الليل والنهار في الجسم.

عندما يحل الظلام ، ينتج الجسم المزيد من الميلاتونين لمساعدة الشخص على النوم

عندما يكون الضوء ، ينتج الجسم كمية أقل من الميلاتونين ويستعد للاستيقاظ

ما هو دور الميلاتونين؟

يتحكم الميلاتونين في دورات النوم والاستيقاظ في الجسم

يقال أيضًا أن الميلاتونين مضاد للأكسدة يمكن أن يعزز جهاز المناعة ويمنع الشيخوخة والسرطان

يمكن تناول الميلاتونين ، الذي يتم تناوله في شكل حبوب ، لإعادة ضبط “ساعة الجسم” ومساعدتك على النوم والاستيقاظ في الأوقات المناسبة

يمكن أن يساعد ذلك إذا كنت قد سافرت إلى الخارج ولديك تأخر في السفر، إذا قمت بعمل المناوبة ؛ أو إذا كنت من ضعاف البصر

يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا لفترة أطول

على عكس الحبوب المنومة ، لا ينبغي أن يجعلك الميلاتونين تشعر بالنعاس في اليوم التالي ، ومن غير المحتمل أن تكون معتمدًا عليها

ماذا يحدث إذا كان لدي ميلاتونين كثير أو قليل؟

يمكن أن يؤدي القليل جدًا من الميلاتونين إلى مشاكل في النوم والاكتئاب وأمراض عقلية أخرى

والكثير من الميلاتونين يمكن أن يسبب الصداع ، النعاس، و الدوخة و الغثيان

يميل مستوى الميلاتونين الطبيعي في الجسم إلى الانخفاض مع تقدمنا ​​في العمر

يمكن أن ينتج انخفاض مستويات الميلاتونين أيضًا عن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، والسفر عبر المناطق الزمنية ، والقيام بأعمال المناوبة وتناول بعض الأدوية

القهوة ، الكحول والنيكوتين يمكن أيضا انخفاض مستويات الميلاتونين

في بعض الأشخاص ، تكون مستويات الميلاتونين مرتفعة جدًا، يمكن أن يحدث هذا لأنهم يتناولون الكثير من حبوب الميلاتونين

تبقى في الظلام لفترة طويلة جدًا (على سبيل المثال ، في رحلة طويلة) ؛ يأخذون بعض الأدوية ؛ أو لديهم اضطراب عاطفي موسمي

كيف يمكنني ضبط مستويات الميلاتونين لدي؟

أفضل طريقة لزيادة مستويات الميلاتونين بشكل طبيعي هي الحصول على قسط كافٍ من النوم المنتظم وتناول وجبات منتظمة وتجنب القهوة والنيكوتين وتجنب الأضواء الساطعة يمكن أن يساعد أيضًا

قد تؤدي مشاهدة التلفزيون أو استخدام الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم إلى زيادة صعوبة النوم

يمنع الضوء الأزرق الاصطناعي من هذه الأنواع من الأجهزة إطلاق الميلاتونين

إذا كانت مستوياتك مرتفعة جدًا (على سبيل المثال ، إذا كنت قد خرجت مؤخرًا من رحلة طويلة المدى) ، يمكنك الخروج إلى الضوء في الصباح وممارسة بعض التمارين الرياضية في المساء

من المهم التحدث إلى طبيبك حول كيفية تناول الميلاتونين بأمان :-

لأنه يجعلك تشعر بالنعاس ، لا يجب عليك القيادة أو تشغيل الآلات بعد تناول حبوب الميلاتونين

لا يُنصح بتناول الميلاتونين إذا كنت قد شربت الكحول أو كنت تتناول أدوية مهدئة أو منتجات طبيعية أخرى

لا تستخدمي الميلاتونين إذا كنت حاملاً أو مرضعة

يجب استخدام الميلاتونين على النحو الذي يحدده طبيبك – بشكل عام ، سيكون هذا لمشاكل النوم المؤقتة

إذا كنت تعاني من اضطراب في النوم لفترة طويلة ، فهناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لمساعدتك على النوم

وتشمل هذه تطوير عادات نوم صحية وإجراء تغييرات أخرى في نمط الحياة