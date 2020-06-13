طريقة عمل كريمة الزبدة الأصلية

البلاد – نيفين عباس
كريمة الزبدة من أنواع التغطيات الثابتة الخاصة بالكيك، وتتميز بقوام سميك يسهل من عملية تزيين التورت والجاتوهات لثباتها لفترات طويلة عكس الكريمة التقليدية للتزيين
نقدم لكِ الطريقة الأصلية لعمل كريمة الزبدة لتزيين الحلويات بمختلف أنواعها وبأربع مكونات فقط
المقادير اللازمة
كوب من الزبدة الخاصة بالحلويات بدون ملح 8 كوب من السكر البودرة
ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا
من 4 إلي 6 ملاعق كبيرة حليب
طريقة العمل
تخفق الزبدة حتي تصبح ناعمة كالكريمة
يضاف لها نصف كمية السكر البودرة مع إستمرار الخفق
تخفف سرعة العجان ثم تضاف نصف كمية الحليب
تضاف الفانيليا أثناء الخفق مع باقي كمية السكر البودرة بالتدريج
نستمر في الخفق حتي نحصل علي القوام المطلوب للكريمة
ويمكن تزويد الخليط بباقي كمية الحليب بالتدريج حتي نحصل علي القوام المطلوب تماماً
تترك بالثلاجة لتبرد لحين الإستخدام