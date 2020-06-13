طريقة عمل الدونات

البلاد – نيفين عباس

الدونات من حلوي المعجنات التي يسهل تحضيرها وتشكيلها لعدة طرق

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل الدونات المقلي

المقادير اللازمة

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة مذوبة

4 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ماء دافئ للعجن أو حليب

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

حبة بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

زيت للقلي

طريقة العمل

في العجان أو بإستخدام اليد، يقلب الدقيق مع الحليب البودرة والملح والسكر والخميرة والفانيليا

توضع لهم الزبدة وتفرك حتي نحصل علي قوام رملي للعجين

تخفق حبة البيض وتضاف للخليط وتعجن

يوضع الماء أو الحليب بالتدريج مع إستمرار العجن حتي نحصل علي عجينة لا تلتصق باليد وناعمة

قد يستغرق العجن 10 دقائق للحصول علي عجين جيد

تغطي وتترك لتخمر ويتضاعف حجمها

تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق بسماكة 3 م

ثم تقطع بإستخدام القطاعة الخاصة بتقطيع الدونات

تترك مرة أخري قطع الدونات لتخمر ويتضاعف حجمها

ثم تقلي في زيت متوسط الحرارة علي نار متوسطة حتي تصبح ذهبية اللون من الجانبين

تخرج وتصفي من الزيت

ثم تزين بالطريقة المفضلة

ويمكن الإكتفاء بوضعها في الشيره وتقديمها