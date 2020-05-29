هذه الأطعمة تمنع غزو التجاعيد لبشرتك

كشف أحد خبراء التغذية ديداهالي غوفينداراجو وهو استاذ محاضر في جامعة هارفارد، أن الحد من استهلاك السعرات الحرارية يمنع تعرض الحمض النووي للتلف، كما ذكر أن ذلك يسمح أيضا بالعيش لوقت أطول ويساعد على الحصول على مظهر خال من علامات الشيخوخة”.
وأضاف أنه من أفضل المكونات الغنية بالألياف والمغذيات المضادة للأكسدة ، البطاطا الحلوة والشمام المر ، كما أنهما يحدوا من حدوث الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.
وأوضح ديداهالي أن تناولهما يساهم في تعزيز عملية الأيض والحد من احتمال الإصابة بمرض السكري والقلب والأوعية الدموية.
ولفت أن مضادات الأكسدة تساهم بشكل كبير في محاربة الشوارد الحرة التي تلحق الضرر بالبشرة، ومن ثم تظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد.