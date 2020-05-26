الرياضة

بايرن ميونيخ يؤكد سطوته على الدوري الألماني..

الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتفوق في الكلاسيكير ضد دورتموند

محمد ابو الوفاaccess_time4 / شوال / 1441 هـ      26 مايو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
بايرن ميونيخ

حافظ بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بحسمه قمة الكلاسيكير ضد بوروسيا دورتموند بهدفٍ نظيف حمل توقيع متوسط الميدان جوشوا كيميتش.

وسجّل كيميتش عند الدقيقة 43 من الشوط الأول، مودعًا الكرة في شباك الحارس رومان بوركي بطريقة رائعة ليضمن نقاط المباراة للفريق البافاري.

ولم تفلح محاولات مدرب بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر، في إحداث أي فارق إذ أقحم خمسة لاعبين وهم سانشو ورينا وتشان وجوتزة وفيتسيل في الفصل الثاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 64 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 57 نقطة في الوصافة.

وقال محرز هدف اللقاء، كيميتش في تصريحاته عقب المباراة: “لقد أخبرنا الجهاز الفني بأن الحارس بوركي يتقدم كثيرًا عن مرماه، إنه أفضل هدف في مسيرتي”.

شاهد هدف كيميتش..

طالع ترتيب الدوري الألماني..

 

محمد ابو الوفا

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