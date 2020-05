الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يتفوق في الكلاسيكير ضد دورتموند

وسجّل كيميتش عند الدقيقة 43 من الشوط الأول، مودعًا الكرة في شباك الحارس رومان بوركي بطريقة رائعة ليضمن نقاط المباراة للفريق البافاري.

ولم تفلح محاولات مدرب بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر، في إحداث أي فارق إذ أقحم خمسة لاعبين وهم سانشو ورينا وتشان وجوتزة وفيتسيل في الفصل الثاني.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 64 نقطة في صدارة لائحة الترتيب، بينما تجمد رصيد دورتموند عند 57 نقطة في الوصافة.

وقال محرز هدف اللقاء، كيميتش في تصريحاته عقب المباراة: “لقد أخبرنا الجهاز الفني بأن الحارس بوركي يتقدم كثيرًا عن مرماه، إنه أفضل هدف في مسيرتي”.

شاهد هدف كيميتش..

If this Burke of a keeper is Karius 2.0 what was he doing there. Kudos to Kimmich for that chip#BVBFCB pic.twitter.com/nBmLTkLEMz

