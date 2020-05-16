كل ما فاتك اليوم في الدوري الألماني

انطلقت عصر اليوم السبت مباريات المرحلة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، بلقاء بوروسيا دورتموند وشالكه في ديربي الرور.

وتمكن دورتموند من تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليحافظ على مركزه في وصافة لائحة الترتيب خلف بايرن ميونيخ برصيد 54 نقطة.

إيرلنج هالاند افتتح التسجيل لفائدة بوروسيا دورتموند في الدقيقة 29 ليصبح صاحب أول هدف فيما بعد جائحة كورونا بالدوريات الأوروبية.

Erling Haaland breaks the derby deadlock 🎯🔓 (29') #BVBS04 1-0 pic.twitter.com/j7nF3UO1a4 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 16, 2020

في مباراة أخرى عاد فولفسبورج بانتصار ثمين من ميدان أوجسبورج بهدفين لواحد، بفضل هدف دانيل جينزيك بالدقيقة الأخيرة.

وقاد الجزائري رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ لانتصار كبير على فرانكفورت بثلاثة أهداف لواحد، ليستقر بالمرتبة الثالثة برصيد 52 نقطة.

وسجل رامي الهدف الثالث لمونشجلادباخ من علامة الجزاء، بينما صنع الهدف الثاني لزميله الفرنسي ماركوس تورام.

Gladbach go third with a strong performance in Frankfurt ⬆️💪#Bundesliga #SGEBMG pic.twitter.com/alTcB5g3Ip — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 16, 2020

وآلت مباراة الجريح دوسيلدورف ضد ضيفه بادربورن بالتعادل السلبي، ليستقرا على التوالي في المرتبتين الـ 16 و18.

وانقاد هوفنهايم لهزيمة ضخمة على أرضه بثلاثة أهداف نظيفة أمام هيرتا برلين، ليرتفع رصيد برلين إلى 31 نقطة في المرتبة الـ11.

أما لايبزيج المنافس على اللقب، فقد وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فرايبورج بعد أن أدرك يوسف بولسن التعادل قبل النهاية بـ 13 دقيقة.

تستكمل باقي مباريات الدوري الألماني غدًا بلقاء يونيون برلين أمام بايرن نيوميخ، وماينز الذي يحل ضيفًا على كولن في ملعبه.

أصبح الترتيب كالتالي قبل مباريات الغد..