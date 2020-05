كل ما فاتك اليوم في الدوري الألماني

وتمكن دورتموند من تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليحافظ على مركزه في وصافة لائحة الترتيب خلف بايرن ميونيخ برصيد 54 نقطة.

إيرلنج هالاند افتتح التسجيل لفائدة بوروسيا دورتموند في الدقيقة 29 ليصبح صاحب أول هدف فيما بعد جائحة كورونا بالدوريات الأوروبية.

في مباراة أخرى عاد فولفسبورج بانتصار ثمين من ميدان أوجسبورج بهدفين لواحد، بفضل هدف دانيل جينزيك بالدقيقة الأخيرة.

وقاد الجزائري رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ لانتصار كبير على فرانكفورت بثلاثة أهداف لواحد، ليستقر بالمرتبة الثالثة برصيد 52 نقطة.

وسجل رامي الهدف الثالث لمونشجلادباخ من علامة الجزاء، بينما صنع الهدف الثاني لزميله الفرنسي ماركوس تورام.

Gladbach go third with a strong performance in Frankfurt ⬆️💪#Bundesliga #SGEBMG pic.twitter.com/alTcB5g3Ip

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 16, 2020