حلويات العيد | طريقة عمل ميني سابليه البندق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل بسكويت ميني السابليه بحشو البندق مع الشوكولاتة

المقادير اللازمة

نصف كيلو من الطحين

ربع كيلو من السمن أو الزبدة بدون ملح

قليل من نكهة البندق

نصف كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

حبة من البيض الطازج

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

كوب ونصف بندق محمص مجروش خشن

عسل نحل لعجن البندق

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو

شوكولاتة بشكل هرمي يمكن شراؤها جاهزة أو تحضيرها عن طريق ملئ قوالب بنفس الشكل بالشوكولاتة المذوبة وتركها حتي تتماسك

طريقة العمل

يخفق السكر مع السمن جيداً حتى نحصل على خليط مثل الكريمة

يضاف البيض للسكر الواحدة تلو الأخرى

ثم تضاف الفانيليا ونكهة البندق ويخفق المزيج جيداً

يضاف للخليط الطحين والبيكينج بودر ويقلب دون أى عجن

نقوم بفرد العجين على سطح به القليل من الطحين

بإستخدام قطاعة نقوم بتقطيع العجين

ثم نضع كل قطعة من العجين داخل قوالب الميني تارت

يخبز البسكويت فى الفرن على حرارة متوسطة حتى تمام النضج

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد

يعجن البندق مع العسل والكاكاو

ثم تحشي كل قطعة من الميني سابليه بخليط البندق والكاكاو والعسل

يدهن أطراف التارت بالعسل

ثم توضع قطعة الشوكولاتة حتي تغلقها كما هو بالصورة موضح

يقدم البسكويت بارد