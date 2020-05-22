حلويات العيد | طريقة عمل العرايش

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة مميزة من المغرب العربي وطريقة عمل حلوي العرايش

المقادير اللازمة

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

فنجان زيت

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

250 ملل ماء مضاف له ماء زهر

للحشو

سوداني مفروم

سكر ناعم

ملعقة كبيرة سمنة

ماء زهر

للتزيين

بودرة فضية للتلميع

سكر بودرة

ماء زهر

طريقة العمل

يخلط الدقيق مع الملح السكر والزبدة والزيت

يبس جيداً باليد مع إضافة الماء المضاف له ماء الزهر تدريجياً حتى تصبح عجينة

نتركها ترتاح قليلاً

تعجن جميع مقادير الحشو معاً حتي نحصل علي عجينة

تقطع العجينة بعد أن ترتاح كرات وتفرد

ثم يحشي منتصفها بالحشوة مع مراعاة أن توضع علي شكل حرف Y

يضغط عليها لتغلق بشكل هرمي جيداً

ثم تطوي بين أصابع اليد للحصول علي شكل المروحة

توضع في فرن متوسط الحرارة حتي تمام النضج

ثم تخرج وتترك لتبرد

يقلب السكر البودرة مع ماء الزهر حتي تحصل علي خليط ناعم

تغمس حبات العرايش داخل المزيج ثم تصفي جيداً

ترش بالبودرة الفضية وتقدم العرايش