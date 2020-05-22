حلويات العيد | طريقة عمل العرايش

البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة مميزة من المغرب العربي وطريقة عمل حلوي العرايش
المقادير اللازمة
كيلو دقيق
نصف كيلو زبدة
فنجان زيت
2 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
250 ملل ماء مضاف له ماء زهر
للحشو
سوداني مفروم
سكر ناعم
ملعقة كبيرة سمنة
ماء زهر
للتزيين
بودرة فضية للتلميع
سكر بودرة
ماء زهر
طريقة العمل
يخلط الدقيق مع الملح السكر والزبدة والزيت
يبس جيداً باليد مع إضافة الماء المضاف له ماء الزهر تدريجياً حتى تصبح عجينة
نتركها ترتاح قليلاً
تعجن جميع مقادير الحشو معاً حتي نحصل علي عجينة
تقطع العجينة بعد أن ترتاح كرات وتفرد
ثم يحشي منتصفها بالحشوة مع مراعاة أن توضع علي شكل حرف Y
يضغط عليها لتغلق بشكل هرمي جيداً
ثم تطوي بين أصابع اليد للحصول علي شكل المروحة
توضع في فرن متوسط الحرارة حتي تمام النضج
ثم تخرج وتترك لتبرد
يقلب السكر البودرة مع ماء الزهر حتي تحصل علي خليط ناعم
تغمس حبات العرايش داخل المزيج ثم تصفي جيداً
ترش بالبودرة الفضية وتقدم العرايش