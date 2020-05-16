ممثل شهير يكشف حقيقة تعرضه للقتل بسبب مشهد في مسلسل

هل يمكن أن يتسبب مشهد في مسلسل في اغتيال فنان؟، يبدو أن هذا ما رآه الجمهور ممكنا، بعد تداول أخبار اغتيال الممثل العراقي إياد راضي.

وإياد هو أحد أشهر الممثلين العراقيين، وذلك بسبب مشهد في مسلسله “كما مات وطن”.

الأخبار تحدثت عن اغتيال الفنان الشهير من قبل جهات مسلحة مجهولة في بغداد.

أثر عرضه حلقة الاحتجاجات الشعبية في مسلسل “كما مات وطن” قبل عدة أيام.

والتي شغلت الأوساط العراقية وحاز المشهد فيها على اهتمام رسمي وشعبي غير معتاد.

ونشر الفنان العراقي مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، أكد فيه عدم صحة معلومات اغتياله.

وتحدث عن قصة ما أثير حول الأمر وكيف هو الآن، مؤكدا أنه “لم أتعرض للاغتيال، والأنباء جميعها غير صحيحة، أنا بخير، بطمن جمهوري وعاجز عن شكركم جميعا”.

شاهد الفيديو من هنا

ويعرض المسلسل المثير للجدل “كما مات وطن” على قناة “الشرقية”.

لتثير إحدى حلقاته التي حملت عنوان الطابق 15، عن الاحتجاجات الشعبية، الجدل.

وتحصد ملايين المشاهدات إثر جذبها لاهتمام شرائح مختلفة من المجتمع العراقي الذي شارك في الاحتجاجات بمختلف فئاته