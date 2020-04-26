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حلويات رمضان | طريقة عمل كاسات مهلبية قمر الدين

نيفين عباسaccess_time4 / رمضان / 1441 هـ      26 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلى مميز لشهر رمضان وطريقة عمل كاسات مهلبية قمر الدين لتقديمها بطعم مميز بدلاً من المشروب

المقادير الازمة

4 كوب ونصف ماء
3 معلقة كبيرة نشا
نصف كوب سكر
نصف كوب ماء
لفة من قمر الدين المقطع مربعات صغيرة
جوز هند وفستق للتزيين حسب الرغبة

طريقة العمل

يوضع قمر الدين والسكر والـ 4 ½ كوب ماء فى قدر
يوضع على نار متوسطة حتى يغلى وتذوب كمية قمر الدين
يقلب نصف كوب المياه على كمية النشا
ثم يوضع على الخليط الذى على النار ويقلب سريعاً
يترك على النار حتى يغلظ قوامه
ثم يوضع فى الكاسات أو الأكواب
يترك حتى يبرد بالثلاجة
ثم يزين ويقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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