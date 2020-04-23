العالم يترقب تجربة لقاح كورونا على البشر اليوم

برلين – وكالات

بينما يترقب العالم، اليوم (الخميس)، أول تجربة للقاح ضد فيروس كورونا على البشر، بعد أن طورته جامعة أكسفورد في بريطانيا باسم “ChAdOx1 nCoV-19″، دخلت ألمانيا للمرة الأولى سباق لقاحات “كوفيد 19″، إذ أعلنت السلطات الصحية الفيدرالية في ألمانيا أمس (الأربعاء)، أن أحدى الشركات في ماينز والمرتبطة بمختبر بفايزر الأمريكي، ستباشر تجارب سريرية أولى على لقاح ضد الوباء. وكشف معهد بول إيرليخ على موقعه الإلكتروني، أن التجارب السريرية في ألمانيا ستشمل في مرحلة أولى 200 من المتطوعين الأصحاء تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما، موضحا أنها تشكل “الاختبار الرابع على الإنسان” في العالم، في سياق البحث عن لقاح ضد مرض كوفيد-19، بينما سيتم اختبار لقاح أكسفورد، المعروف باسم “ChAdOx1 nCoV-19” على حوالي 510 أشخاص من أصل 1112 تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً. وعلى الرغم أن اللقاحات في بدايتها غير مؤكدة النتائج، وتستغرق عادة سنوات، لكن لقاح أكسفورد إن أثبت نجاحه فسترفع القدرة على تصنيعه وبالتالي تقديمه للمرضى.

من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أمس، في رسالة الدعوة التي وجهها إلى قادة الاتحاد الأوروبي على أهمية تجاوب المجموعة الدولية مع طلبات تخفيف الدين على الدول الأكثر فقرا كي تتمكن من توجيه مواردها إلى تحسين نظم الصحة العامة.

وقال ميشيل في رسالة الدعوة “إن الوباء لم ينته بعد ولا نعلم حجم تداعياته”. كما اقترح أن يتم رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية ومنسقة بين دول الاتحاد.