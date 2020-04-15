الرياضة

صراع بين كبار أوروبا على الظفر بخدماته..

جوهرة تشيلسي يرفض إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time22 / شعبان / 1441 هـ      15 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
لاعب تشيلسي يرفض أغراءات ريال مدريد وبرشلونة

زعمت تقارير إعلامية إن متوسط ميدان، تشيلسي، نجولو كانتي رفض فكرة الخروج عن النادي في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب إفادة من شبكة “جول” فإن اللاعب الفرنسي والذي يتقاضى أغلى أجر في تاريخ تشيلسي، لا يحبذ الانتقال من النادي وسط اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.

كانتي (27 عامًا) يعتد أحد أبزر لاعبي الوسط في أوروبا، وفاز مؤخرًا بلقب كأس العالم رفقة المنتخب الفرنسي وكان قطعة أساسية للمدرب ديشامب.

بينما فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، 2016 رفقة ليستر سيتي و2017 مع تشيلسي في الموسم الذي توّج به بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

وسارع تشيلسي بتأمين وضعية اللاعب وجدد عقده إلى صيف 2023 براتب هو الأضخم في تاريخ النادي بواقع 330 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ورغم ذلك، لا يزال كانتي هدفًا واضحًا لكبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

محمد ابو الوفا

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