جوهرة تشيلسي يرفض إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

صراع بين كبار أوروبا على الظفر بخدماته..

زعمت تقارير إعلامية إن متوسط ميدان، تشيلسي، نجولو كانتي رفض فكرة الخروج عن النادي في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب إفادة من شبكة “جول” فإن اللاعب الفرنسي والذي يتقاضى أغلى أجر في تاريخ تشيلسي، لا يحبذ الانتقال من النادي وسط اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.

كانتي (27 عامًا) يعتد أحد أبزر لاعبي الوسط في أوروبا، وفاز مؤخرًا بلقب كأس العالم رفقة المنتخب الفرنسي وكان قطعة أساسية للمدرب ديشامب.

بينما فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، 2016 رفقة ليستر سيتي و2017 مع تشيلسي في الموسم الذي توّج به بجائزة لاعب العام في إنجلترا.

وسارع تشيلسي بتأمين وضعية اللاعب وجدد عقده إلى صيف 2023 براتب هو الأضخم في تاريخ النادي بواقع 330 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ورغم ذلك، لا يزال كانتي هدفًا واضحًا لكبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

N'Golo Kante is the boss. No question.pic.twitter.com/BJfNO0UAbi — Goal (@goal) July 22, 2019