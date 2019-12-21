تشيلسي يخشى “فورة” توتنهام

جدة – مصباح معتوق

تختتم منافسات الدوري الإنجليزي اليوم (الأحد) بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى فريق واتفورد مع مانشستر يونايتد والتي ستقام على ملعب “فيكارج رود” في مباراة صعبة على الفريقين

إذ يطمح كلاً منهما لتحقيق الفوز على الآخر، واتفورد الذي سقط في الجولة الماضية من أمام المتصدر ليفربول بهدفين دون مقابل

ويأمل في تصحيح مساره ووضعه بالدوري بالفوز على “الشياطين” خاصة أنه يقبع في المركز الأخير بسلم الترتيب.

مانشستر يونايتد الذي تعادل في الجولة الماضية مع فريق إيفرتون بهدف لكلا الفريقين

ويقع “الشياطين” في المركز السادس برصيد 26 نقطة، سيحاول المدرب أولي سولشاير أن يستعيد الفريق قواه ونغمة الانتصارات عبر بوابة واتفورد.

وهناك في عاصمة الضباب (لندن) وتحديداً ملعب نادي توتنهام هوتسبير سيقام اللقاء الكبير الديربي القوي بين فريقي توتنهام وتشيلسي عند الساعة 7.30، سيحاول توتنهام تحقيق الفوز للوصول الى النقطة 29، والتقدم الى مركز أفضل مما هو عليه الآن،

أما “البلوز” الذي يتواجدون في المركز الرابع يأملون في تحقيق الفوز والوصول الى النقطة 33، فلمن ستكون الغلبة لكتيبة “الداهية” مورينيو”، أم لأنيق خط الوسط المدرب الحالي للبلوز فرانك لامبارد.