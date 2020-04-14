بالصور.. طريقة عمل كوكيز كيك بالشوكليت شيبس

البلاد – نيفين عباس

هل جربتى كيك الكوكيز مع الشوكليت شيبس من قبل ؟!

يمكنك الآن التمتع بتلك الوصفة المميزة والمحببة للكثير من الأطفال بوجه خاص

تابعى السطور التالية للتعرف على المقادير وطريقة التحضير

المقادير اللازمة

2 حبة بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر بنى

كوب زبدة

2 كوب طحين

ملعقة كبيرة فانيليا

شوكليت شيبس

طريقة العمل

تخفق الزبدة مع السكر البنى حتى تصبح كالكريمة

يضاف لها البيض والفانيليا ويخفق

يضاف الطحين والشوكليت شيبس وتقلب حتى نحصل على عجينة

توضع فى صينية بها ورق خبز

ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

تخرج وتزين بحسب الرغبة وتقدم