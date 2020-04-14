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بالصور.. طريقة عمل كوكيز كيك بالشوكليت شيبس

نيفين عباسaccess_time21 / شعبان / 1441 هـ      14 أبريل 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

هل جربتى كيك الكوكيز مع الشوكليت شيبس من قبل ؟!
يمكنك الآن التمتع بتلك الوصفة المميزة والمحببة للكثير من الأطفال بوجه خاص

تابعى السطور التالية للتعرف على المقادير وطريقة التحضير

المقادير اللازمة
2 حبة بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة
كوب سكر بنى
كوب زبدة
2 كوب طحين
ملعقة كبيرة فانيليا
شوكليت شيبس

طريقة العمل
تخفق الزبدة مع السكر البنى حتى تصبح كالكريمة
يضاف لها البيض والفانيليا ويخفق
يضاف الطحين والشوكليت شيبس وتقلب حتى نحصل على عجينة
توضع فى صينية بها ورق خبز
ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج
تخرج وتزين بحسب الرغبة وتقدم

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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