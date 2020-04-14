الأطعمة المناسبة للطفل في عمر 6 شهور

نرمين عباس

لا يوجد ترتيب محدد لتقديم الطعام للطفل طالما أن القائمة تشمل الأطعمة الغنية بالحديد

مثل حبوب الأرز المدعمة بالحديد واللحوم والأسماك والدجاج

وفي عمر 6 أشهر يبدأ بتقديم الأطعمة المهروسة للطفل والتي يسهل هضمها والتي قد تشمل :-

الخضروات :-

اليقطين والبطاطا والبطاطا الحلوة والقلقاس

الفواكه :-

الكمثرى المطبوخة والتفاح والموز الناضج

الأرز المطبوخ جيدًا أو حبوب الأرز الغنية بالحديد

خضروات وفواكه مهروسة بخشونة

اللحم المطبوخ جيدًا مثل :-

اللحم المفروم أو المطهي أو المبشور

الأسماك :-

طازجة أو معلبة مع مراعاة إزالة العظام (الحسك)

البقوليات :-

العدس

المعكرونة والخبز:-

مثل أصابع التوست والبقسماط

ويمكن إعطاء الطفل منتجات الألبان بما في ذلك الزبادي كامل الدسم والجبن والكاسترد

ولكن ليس حليب البقر يعتبر مشروب رئيسي قبل إتمام الطفل 12 شهر

من حوالي 8 أشهر يكون معظم الأطفال علي استعداد للأطعمة التي يمكنهم التقاطها لأنفسهم مثل :-

قطع طرية من الفاكهة النيئة أو الخضار المطبوخة :-

مثل الموز الصغير وقطع البطيخ أو الأفوكادو وشرائح الطماطم

قطع صغيرة من الخضروات المسلوقة أو المطهية على البخار :-

مثل الفاصوليا والبطاطا واليقطين ودوائر الجزر وزهور البروكلي

اللحم المطبوخ والمقطع إلي شرائح يستطيع طفلك التقاطه ومضغه

بحلول عمر 12 شهر يجب أن يتناول طفلك الأطعمة العائلية

بالإضافة إلي حليب الأم أو حليب البقر

بالإضافة إلي بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل قطع الفاكهة وكعك الأرز