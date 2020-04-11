طريقة عمل ساندويتش اللحم بالبصل والمشروم والجبن

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل ساندويتش اللحم بالبصل والمشروم مع الجبن

المقادير اللازمة

2 شريحة لحم بوزن 100 جرام لكل شريحة

حبة بصل مفروم مكعبات صغيرة

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل إسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحم

نصف ملعقة صغيرة زعتر

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

مشروم مقطع

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

4 مكعبات زبدة

شرائح فلفل رومى مقطع

خبز

جبن موزاريلا

طريقة العمل

يدهن اللحم بزيت الزيتون من الجهتين

يوضع للحم الزعتر وبهارات اللحم

تترك لتتبل ساعتين

يشوى اللحم فى مقلاة حتى يصبح ذهبى اللون

ثم يرفع ويوضع له ملح وفلفل ويغطى ويترك جانباً

بنفس المقلاة، توضع الزبدة والسكر والبصل وقليل من الملح وتقلب حتى يذبل البصل ويتكرمل

يوضع له المشروم والثوم ونستمر فى التحريك حتى تمام نضج المشروم

نحضر الخبز

يدهن زبدة

يوضع فى الخبز شرائح الفلفل

ثم نقوم بتقطيع اللحم شرائح

ثم يقلب مع خليط البصل والمشروم

ويحشى فى الخبز

يغطى بالجبن الموزاريلا

ثم يوضع فى الفرن دقائق حتى تذوب الجبنة

يخرج الساندويتش

ثم يقدم ساخن