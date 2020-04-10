أماكن في السيارة قد تحمل فيروس كورونا

الاحتياط ضد فيروس كورونا وصل لمستويات عظيمة مع اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية للحماية منه حول العالم.

ولكن قد ينسى البعض أحيانا التعليمات وتعقيم اليدين وتطهيرها وربما ينقل الشخص الفيروس داخل سيارته دون ملاحظة.

وقد يختبئ فيروس كورونا داخل السيارات في عدد من الأماكن، وفقا لموقع سبوتنيك.

لذلك يجب على الشخص اتخاذ الحذر جيدا وتعقيم سيارته ونفسه بعد لمس أي شيء في المركبة.

ومن بين الأماكن التي قد يختبئ فيها الفيروس في السيارات، ما نستعرضه في التالي

– المقود.

– ناقل الحركة.

– المسجل.

– أزرار التحكم في المكيف.

– مفاتيح نوافذ المركبة.

– مقابض الأبواب.

– مفاتيح الإضاءة.

– الفرامل اليدوية.

– مقبض درج المركبة.

– المرآة العلوية.

– مفتاح السيارة.

– مقبض شنطة السيارة.

– عصا التحكم بالمساحات.

– أداة تثبيت السرعة.

– مفتاح إشارة التنبيه الرباعية “الإفلشر”.

– سلك الصوت “AUX”.

– مقعد المرافق.

– بوق السيارة.

– أداة جذب الباب.