بالصور.. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل كرات البطاطس المقلية بحشو الجبنة

المقادير

كيلو بطاطس

ملح وفلفل إسود

بيض مخفوق

فتات خبز ناعم

دقيق

زيت للقلى

جبنة موزاريلا

ملعقة كبيرة حليب بودرة

طريقة العمل

تسلق البطاطس فى الماء حتى تمام النضج

تخرج وتصفى ثم تقشر وتهرس مع الحليب البودرة وقليل من الملح والفلفل

يتبل الدقيق بقليل من الملح والفلفل ويقلب

بعد أن تبرد البطاطس

تشكل بواسطة ملعقة الآيس كريم الصغيرة كرات



تحشى كل كرة منهم بقليل من الجبنة

ثم توضع فى البيض



ثم فتات الخبز



ثم البيض مرة أخرى



ثم فتات الخبز مرة أخيرة



تترك بالثلاجة حتى تبرد قليلاً



ثم تقلى فى الزيت حتى تصبح ذهبية اللون



تخرج وتصفى من الزيت وتقدم ساخنة