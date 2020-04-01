بالصور.. طريقة عمل كرات الفستق المحشية قشطة بدون فرن

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ حلوى جديدة مميزة وسهلة التحضير تناسب ساعات الحظر المنزلى لسرعة إ عدادها

أو حتى لتقديمها ضمن أطباق حلوى شهر الرمضان المبارك الذى يحل علينا قريباً

المقادير اللازمة

2 كوب فستق

كوب إلا ربع من الحليب المكثف المحلى ويمكن زيادة الكمية بحسب العجين

2 عبوة من القشطة

3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

نصف كوب من الحليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة سكر

سيرب للتغطية

فستق مطحون ناعم للتغطية

طريقة العمل

نقوم بطحن الفستق ناعم

يضاف له الحليب المكثف المحلى ويقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة

تترك جانباً حتى نقوم بعمل القشطة للحشو

يذوب النشا فى الحليب مع ملعقتين السكر

ثم يرفع على النار ونستمر فى التحريك حتى نحصل على خليط متماسك

يرفع الخليط من على النار

تضاف له عبوتين القشطة ويقلب بالمضرب الكهربائى أو اليدوى جيداً حتى نحصل على خليط قشدى ناعم

يترك ليبرد تماماً

نحضر عجينة الفستق

بواسطة ملعقة الآيس كريم الصغيرة نقوم بتشكيل العجين كرات

تحشى كل حبة من الكرات بخليط القشطة ثم تغلق جيداً



تلف فى الفستق المطحون حتى تتغطى بالكامل من كل الجوانب

تترك بالثلاجة حتى تتماسك جيداً



ثم تخرج وتسقى بسيرب الحلويات وتقدم باردة



ومن الممكن إستبدال السيرب بعسل النحل الأبيض