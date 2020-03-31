بالصور.. طريقة عمل تشيز كيك موس الفراولة بدون فرن

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة ومميزة لعمل تشيز كيك بموس الفراولة بدون الحاجه لفرن

المقادير

للقاعدة

2 كوب من البسكويت بنكهة الشوكولاتة أو الفانيليا بحسب الرغبة

4 ملعقة كبيرة من الزبدة المذوبة

لموس الفراولة

4 ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين ويمكن إستبدالها بعبوة من الجيلى بنكهة الفراولة

3 ملعقة كبيرة ماء فى حال إستخدام بودرة الجيلاتين

كوب وثلث من كريمة الخفق الخاصة بالحلويات

300 جرام من الجبن الكريمى

كوب من السكر الأبيض الناعم

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

3 أكواب من الفراولة الطازجة المقطعة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

كريمة مخفوقة لتزيين الوجه مع حبات فراولة

طريقة العمل

نبدأ أولاً فى عمل القاعدة

نقوم بطحن البسكويت مع الزبدة حتى نحصل على خليط ناعم

نحضر صينية التشيز كيك سهلة الفتح، ثم نضع خليط البسكويت بها مع تسويته

توضع الصينية فى الثلاجة حتى تتماسك

نبدأ فى عمل موس الفراولة

توضع بودرة الجيلاتين فى الماء وتترك قليلاً، أو نقوم بعمل جيلى الفراولة بحسب التعليمات المدونة على العبوة

فى وعاء عميق، نضع كريمة الخفق والسكر والفانيليا والجبن الكريمى ويخفق مدة 5 دقائق أو حتى نحصل على خليط كثيف متماسك

فى الخلاط، نضع الفراولة المقطعة مع الليمون وتخفق وتصفى جيداً

يوضع قليل من عصير الفراولة مع الجيلاتين فى قدر ويرفع على النار دقيقة حتى يذوب الجيلاتين ثم يضاف لعصير الفراولة ويقلب

أو يمكن الإستغناء عن تلك الخطوة ويضاف الجيلى لمزيج عصير الفراولة ويقلب

ثم يوضع خليط الفراولة والجيلاتين على خليط الجبن والكريمة ويقلب برفق حتى يتجانس

يوضع خليط موس الفراولة فوق خليط البسكويت برفق

ثم توضع التشيز كيك فى الثلاجة حتى تتماسك تماماً

تخرج وقت التقديم وتزين بأنصاف الفراولة والكريمة المخفوقة وتقدم باردة