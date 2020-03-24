كيف يخدع كورونا الإنسان وما حقيقة المناعة ضد الفيروس القاتل؟ .. خبراء يجيبون

كيف يدخل فيروس كورونا إلى الخلايا؟ كيف يخدع الجسم؟، تعددت التساؤلات حول الفيروس و المناعة له وكان لابد من إجابة.

وفي تقرير لروسيا اليوم، أجاب تيمور بيساراب، المتخصص، وعضو المقر التنفيذي لرصد ومراقبة انتشار فيروس كورونا بروسيا، السؤال.

وتضمن الشرح الخاص بالبروفيسور المتخصص آلية العدوى لفيروس كورونا “كوفيد – 19”.

وكشف بيساراب أن الفيروس التاجي “يمتلك طريقة خاصة لاختراق الخلايا، فهو لا يخترق غشاء الخلية في أماكن عشوائية”.

وأوضح أن “فيروس كورونا يلجأ في مهاجمته الخلايا إلى استبدال جزئيات مهمة خاصة بنشاطها الحيوي، بالبروتين الخاص به”.

المناعة ضد المرض

وسبق وذكرت آنا بوروفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك بأن مرضى كورونا، يطورون مناعة ضد المرض.

وأضافت أن الأبحاث تشير إلى تطور الغلوبولين المناعي “M و G” الذي يحمله الدم، والذي يحمي الجسم من الإصابة مرة أخرى.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين في روسيا بعدوى الفيروس التاجي إلى 438 شخصا، 262 منهم في العاصمة موسكو.

وسُجل شفاء 17 منهم، في حين لا يزال نحو 52 ألفا تحت المراقبة.