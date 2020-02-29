الرياضة

كلاسيكو إيطاليا يتأجل بسبب كورونا..

رسميًا: “كورونا” يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلانو ويوفنتوس

محمد ابو الوفاaccess_time6 / رجب / 1441 هـ      29 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
كورونا يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

 

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي تأجيل مباراة إنتر ميلانو ويوفنتوس في قمة الجولة الـ 26 من الكالتشيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” إن الاتحاد الإيطالي اتخذ خطوات مماثلة مع مباريات ميلان وجنوى، سبال وبارما، أودينيزي وفيورنتينا، وساسولو وبيريشيا.

كان من المقرر أن تقام المباريات اليوم السبت وغدًا الأحد، وسيتم إرجاءها إلى تاريخ 13 من شهر مايو القادم.

بينما كان من المنتظر أن يقام نهائي كأس إيطاليا يوم 13 من مايو، وبعد تأجيل الجولة الـ 26 من الدوري، فإن المشهد الختامي للكأس سيُرحّل إلى تاريخ 20 من نفس الشهر.

وبعد مداولات بين الحكومة الإيطالية والاتحاد المحلي ورابطة الدوري، اتفقت الأطراف كافة على خيار التأجيل بدلًا من إقامة المباريات من دون جماهير.

الجولة الماضية شهدت تأجيل مباراة إنتر ميلانو وسامبدوريا، ومن المنتظر أن تشهد الجولات القادمة مزيد من التأجيل بحسب خبراء رياضيين.

وتفشّى فيروس كورونا في إيطاليا بشكل كبير لتصبح ضمن أحد أكبر 4 دول تضررًا على مستوى العالم.

وقامت الحكومة بعزل إقليم لومبارديا شمالي البلاد ومنعت حركة الملاحة والطيران الجوي منه وإليه لحصار الفيروس ومنع انتشاره.

محمد ابو الوفا

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