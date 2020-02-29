رسميًا: “كورونا” يتسبب في تأجيل مباراة إنتر ميلانو ويوفنتوس

قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشكل رسمي تأجيل مباراة إنتر ميلانو ويوفنتوس في قمة الجولة الـ 26 من الكالتشيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

OFFICIAL: Juventus-Inter and four other Serie A fixtures have been postponed to May 13 due to the Coronavirus outbreak in Italy pic.twitter.com/UWvPKcIANT — B/R Football (@brfootball) February 29, 2020

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” إن الاتحاد الإيطالي اتخذ خطوات مماثلة مع مباريات ميلان وجنوى، سبال وبارما، أودينيزي وفيورنتينا، وساسولو وبيريشيا.

كان من المقرر أن تقام المباريات اليوم السبت وغدًا الأحد، وسيتم إرجاءها إلى تاريخ 13 من شهر مايو القادم.

بينما كان من المنتظر أن يقام نهائي كأس إيطاليا يوم 13 من مايو، وبعد تأجيل الجولة الـ 26 من الدوري، فإن المشهد الختامي للكأس سيُرحّل إلى تاريخ 20 من نفس الشهر.

وبعد مداولات بين الحكومة الإيطالية والاتحاد المحلي ورابطة الدوري، اتفقت الأطراف كافة على خيار التأجيل بدلًا من إقامة المباريات من دون جماهير.

الجولة الماضية شهدت تأجيل مباراة إنتر ميلانو وسامبدوريا، ومن المنتظر أن تشهد الجولات القادمة مزيد من التأجيل بحسب خبراء رياضيين.

وتفشّى فيروس كورونا في إيطاليا بشكل كبير لتصبح ضمن أحد أكبر 4 دول تضررًا على مستوى العالم.

وقامت الحكومة بعزل إقليم لومبارديا شمالي البلاد ومنعت حركة الملاحة والطيران الجوي منه وإليه لحصار الفيروس ومنع انتشاره.