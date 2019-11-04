نجم الدوري الإيطالي السابق يقترب من دوري المحترفين السعودي

دوري المحترفين يستقبل نجم جديد.. وهذه المرة من الدوري الإيطالي

قالت تقارير إعلامية إن نجم فريق باليرمو الإيطالي السابق ولاعب الشارقة الإماراتي الحالي، إيجور كورنادو، يقترب من الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.

كورنادو (27 عامًا) ينشط بمركز الوسط، سبق واحترف في الدوري الإيطالي 3 مواسم كان أبرزها رفقة فريق باليرمو العريق.

وانتقل اللاعب البرازيلي صيف 2018 إلى الشارقة قادمًا من باليرمو في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 6 ملايين يورو.

إذ غدا النجم والهدّاف الأول للفريق الإماراتي، بعدما دوّن على 24 هدفًا وقدّم 20 تمريرة حاسمة خلال مجريات الموسم البائد.

وقاد إيجور الشارقة لحصد لقب الدوري الإماراتي الغائب عن خزائن النادي منذ ربع قرن.

فضلًا عن قيادته الفريق للفوز ببطولة كأس السوبر مطلع الموسم الحالي أمام أهلي دبي.

وسارعت إدارة الشارقة لتجديد عقد اللاعب لمدة 5 سنوات لينتهي صيف 2023، وبشرط جزائي ضخم بلغ 20 مليون يورو.

لكنه ورغم الشرط الجزائي لنجم الدوري الإيطالي السابق ، فإن التقارير تحدث عن استعداد كبار دوري المحترفين في إيفاء القيمة وأبرزهم الهلال والنصر.

بينما قال محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة الشارقة حيال الأمر، أنه لا عروض رسمية بعد وصلت من أجل اللاعب.