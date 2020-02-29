تناول الزبادي يومياً يحمي من سرطان الأمعاء

نرمين عباس

كشفت دراسة أمريكية جديدة، أجراها عدد من الباحثين في جامعة واشنطن، بسانت لويس في ميسوري

أن تناول كوبين على الأقل من الزبادي أسبوعياً يحمي الرجال من الإصابة بسرطان الأمعاء

وأكد الباحثون أن الرجال الذين يتناولون ما لا يقل عن حصتين من الزبادي

شهدوا انخفاض خطر النمو الخلوي أو ما يعرف باسم الأورام الغدية الحميدة

بنسبة 20% مقارنة بغيرهم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وأشار الباحثون إلى أن الأورام الغدية تظهر بسبب نمو غير طبيعي يتشكل في بطانة القولون أو المستقيم

ويمكن القول إنها تمهد للإصابة بالسرطان في حال تُركت دون علاج، أي قد تصبح خبيثة

وأوضح الباحثون أن نتائج الدراسة التي أعدوها كشفت بأن تناول لبن الزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

عن طريق تغيير نوع وحجم البكتيريا في الأمعاء

وعلى مدار فترة الدراسة، التي استمرت 26 عاماً، تطور زهاء 5800 من الأورام الغدية لدى الرجال، ونحو 8100 ورم لدى النساء.

وتبين أن الرجال الذين يتناولون حصتين أو أكثر من الزبادي في الأسبوع

أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأورام غدية حميدة تقليدية، مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا اللبن

وشهد الرجال الذين يتناولون الزبادي انخفاض خطر الإصابة بالأورام الغدية، التي قد تصبح خبيثة، بنسبة تبلغ 26%

ولم يجد الباحثون أي صلة بين تناول الزبادي وتطور الورم الحميد لدى النساء

مشددين على أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لشرح الميكانيكا الكامنة وراء هذه الرابطة