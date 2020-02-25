شراكة بين تعليم القصيم وجائزة “الأداء المتميز”

بريدة – البلاد

شهد أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمس (الاثنين) في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في بريدة، توقيع عقد شراكة، بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وجائزة محمد بن إبراهيم الخضير، للأداء المتميز، التي تشمل كافة الإدارات التعليمية، بمحافظات المنطقة.

وتسعى الاتفاقية، إلى تحقيق أهداف جائزة محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز، المنطلقة من مبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، في تنمية الوطن والمواطن، والرقي بممارسته التربوية، والسمو بأخلاق شرائح المجتمع في جميع الميادين.

وتستهدف الجائزة، العاملين في مدارس الإدارات التعليمية بمنطقة القصيم (بنين وبنات) في جـميع مراحلـها (الحكومية والأهلية) ومدارس التربية الخاصة، والمعاهد، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، والموظفين والموظفات حسب الفئات المستهدفة؛ سعيًا إلى نشر ثقافة التميز، والإبداع، والجودة، والإتقان.

من جهة ثانية، استقبل سمو أمير منطقة القصيم، مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة زيارته للمنطقة ، لحضور تدشين سموه الحملة المرورية التوعوية “حياتك أهم” التي هي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشاد سموه بأداء رجال المرور في المنطقة،

مؤكدًا تطلعه إلى المزيد من الارتقاء بالأداء إلى الأفضل، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة تحرص على دعم كافة الجهود الرامية للتطوير والتوعية، مبيناً أهمية العمل الجاد والتعاون المشترك مع جميع الجهات الأمنية بالمنطقة لأداء المهام على المستوى المنشود وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما يضمن أمن وسلامة الوطن والمواطن. واستمع سمو أمير القصيم خلال اللقاء إلى شرح مفصل من اللواء البسامي عن إنجازات الإدارة العامة للمرور ومناقشة ما يهم المرور بالمنطقة.