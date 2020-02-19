طريقة مجربة مضمونة لعمل عجينة البيتزا كالمحلات

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مجربة مضمونة لعمل عجينة البيتزا تماماً كأشهر محلات البيتزا

المقادير اللازمة

كيلو طحين خاص بالبيتزا

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

قطعة من الخميرة ما تقارب 5 جرام، أو يمكن إستبدالها بـ 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية إن لم تتوفر

نصف كوب زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم

4 ملعقة كبيرة حليب بودرة

حوالى 3 كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن

طريقة العمل

نقوم بتقليب الملح مع الطحين والحليب البودرة

نحضر وعاء

نضع به الخميرة والسكر ونصف كمية الماء

تترك الخميرة بعد أن تقلب جيداً حتى تتفاعل

يضاف الطحين فى العجان

يضاف له الزيت ويعجن حتى نحصل على قوام رملى للعجين، ويمكن إستخدام اليد إن لم يتوفر عجان

نضع خليط الخميرة بعد أن يتفاعل للمزيج ويعجن جيداً

تضاف كمية الماء المتبقية للخليط بالتدريج مع إستمرار العجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجين لا يلتصق باليد أو بجدران العجان

تغطى وتترك لتختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة ونصف تقريباً

ثم تقطع كرات وتحفظ بالفريزر لحين الإستخدام، أو تفرد وتستخدم فى عمل البيتزا بعد إضافة مكونات الحشو بحسب الرغبة والمتوفر لديكِ

كما يمكن تنكيه العجين بالقليل من بودرة الثوم أو الزعتر المجفف للحصول على عجين بنكهة الثوم والزعتر أو بحسب الرغبة