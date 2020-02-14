يتناول طعام الكلاب ليثبت أنه مفيد للبشر!

نرمين عباس

قام مدير تنفيذي لإحدى الشركات العاملة في مجال صناعة أغذية الحيوانات في ولاية تكساس الأمريكية، بتناول أغذية الكلاب، لإثبات فوائدها للبشر

وخلال التجربة التي امتدت على مدار شهر كامل، لم يتناول ميتش فلدرهوف

أحد مدراء شركة “مونستر ميلينغ” التي تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية مقراً لها، سوى أغذية الكلاب التي تنتجها شركته

وقام فلدرهوف بتناول تشكيلة من أغذية الكلاب بعد أن استساغ مذاقها، كالأسماك وكرات اللحم والحبوب المطحونة

وظهر الرجل في إحدى الفيديوهات وهو يمتدح مذاق أغذية الكلاب

مضيفاً أنه يفتقد في الوقت ذاته إلى الأغذية العادية التي يأكلها البشر

وتحدث فلدرهوف عن تجربته قائلا: تناول طعام الكلاب ليس بالأمر السهل وذلك لأن لديها رائحة قوية

كانت الأيام الأربع الأولى صعبة للغاية، إلا أن الأمر تحسن بعدها

ونشر فلدرهوف عددا من الفيديوهات التي تحدث خلالها عن أهمية تجربته في التأكيد على جودة الأغذية الخاصة بالحيوانات

مسوقا منتجات شركته بعبارة: لن نطعم كلبك شيئا ما لم نتناوله أولا وفقد فلدرهوف نحو 13 كيلوغراماً خلال الشهر الذي قضاه وهو يتناول هذه الأغذية

وأكد الرجل أنه غير نادم على هذه التجربة التي أراد فيها أن يثبت نقطة مهمة للعالم، وينتابه شعور رائع عقب القيام بالتجربة