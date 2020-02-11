طريقة عمل مقلوبة الدجاج

البلاد – نيفين عباس

المقلوبة من الأطباق ذات الشعبية الواسعة لطعمها اللذيذ وإجتماع العديد من عناصرها المفيدة كالدجاج والخضروات

مما يجعلها الطبق المثالى للحصول على الفيتامينات اللازمة والبروتين الذى يحتاجه الجسم يومياً

عبر السطور التالية نكشف لكم طريقة عمل الطبق اللذيذ

المقادير اللازمة للوصفة

دجاجة كاملة مقطعة

نصف كيلو من الباذنجان المقطع

طماطم وبصل مقطعين دوائر

2 حبة من البطاطس المقشرة والمقطعة دوائر

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج

فلفل إسود

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

زيت للقلى

زبدة

لوز للتزيين

أرز بسمتى طويل الحبة

مرق دجاج لتسوية الأرز

طريقة العمل

فى البداية، يرش قليل من الملح على الباذنجان ويترك جانباً ساعة

تغسل شرائح الباذنجان بالماء ثم تجفف بالمناديل الورقية

تقلى شرائح الباذنجان فى الزيت ثم تصفى من الزيت

تقلى حبات البطاطس بالزيت وتترك جانباً أيضاً

تسلق الدجاجة ثم ينزع عنها الجلد والعظم

تدهن قطع الدجاج بنصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الإسود ثم تترك جانباً

ينقع الأرز فى الماء لمدة نصف ساعة ثم يغسل ويصفى

تذوب الزبدة بقدر ويوضع لها الأرز ويقلب لمدة دقيقة

يضاف 2 كوب من مرقة الدجاج ويطهى الخليط حتى يتشرب الأرز كل الماء

إحضري وعاء عميق، ثم ضعى به شرائح البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان ثم تسكب طبقة من الأرز المسلوق وكمية من قطع الدجاج

تكرر العملية بوضع طبقة من شرائح الباذنجان والأرز

يسكب كوب من مرقة الدجاج فوق الوعاء ويغطى سطح الأرز بورقة الفويل

يوضع على نار متوسطة حتى تمام النضج، ويترك القدر مدة نصف ساعة ويغطى بمنشفة مطبخ ليرتاح

يقلب محتوى الوعاء فى طبق التقديم وتزين وتقدم ساخنة