القرنبيط يحمي من السرطان ويساعد في إنقاص الوزن

صحة و عافية متابعاتالقرنبيط يحمي من السرطان ويساعد في إنقاص الوزن فرناس حفظيaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1441 هـ 10 فبراير 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يعتمد الكثيرون من الأشخاص على وصفات القرنبيط من أجل خسارة الوزن، ويعود سبب ذلك إلى أن هذا النوع من الخضار مكون في 90% منه من الماء وأنه لا يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية. ويحتوي القرنبيط على مجموعة من فيتامين ب وهى تعتبر أساسية لمنع الإصابة بأمراض القلب والشرايين ولصحة العظام. كما أنه مصدر مهم لفيتامين سي الذي يعزز عمل الجهاز المناعي ويحد من احتمال الإصابة بالعدوات. ويمكن من خلال تناوله أيضا الاستفادة من بعض المعادن مثل المنجنيز الذي يوفر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات. ومن الأسباب التي يمكن أن تشجع على تناول القرنبيط أيضا أن كل كوب منه يزود الجسم بـ 3,5 من الألياف التي تحفز عمل الجهاز الهضمي وعملية المرور المعوي وتحمي من الإصابة بمرض سرطان القولون. كما أنه يفيد الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، لأنه يساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة له. مرتبط