“البهاق” الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

يصاب العديد من الأشخاص بالبهاق بسبب العديد من العوامل منها الوراثية أو التعرض للمواد الكيميائية أو من الأحذية الصناعية المقلدة التي تحتوي على صبغات تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة.
كما أن التعرض لأشعة الشمس الشديدة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالبهاق، لذلك لابد من استخدام واقي من أشعة الشمس.
ويكمن علاج البهاق في عدة خطوات:
1/ لابد من تحديد نوع البهاق لاستخدام العلاج المناسب له.
2/ استخدام كريمات تحتوي على مادة التروليمس.
3/ استخدام أنواع معينة من الليزر لتنشيط خلايا اللون وإعادة الجسم للونه الطبيعي.
4/ استخدام الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات الضيقة بي 311.
وقد تحتاج مدة علاج مرض البهاق إلى عدة أشهر حتى يتم تنشيط خلايا لون الجلد لتظهر على هيئة بقع صغيرة بلون الجلد داخل البقع البيضاء ثم بعد ذلك تلتحم البقع الصغيرة مع لون الجلد ويعود للونه الطبيعي، كما انه مرض غير معدي تماما.
أما عن طرق الوقاية من مرض البهاق فهى كالتالي:
1/ استخدام الكريمات الواقية من الشمس لكن بشكل مؤقت لأنها تكفي لحماية الجلد من أشعة الشمس.
2/ التوجه للطبيب المختص للتخلص من المشكلة في بدايتها.
3/ إذا لاحظ المريض ظهور بقع بيضاء صغيرة في الأعضاء التناسلية أو داخل الفخذ ومستترة يجب عدم التعرض لأشعة الشمس الشديدة وارتداء غطاء للرأس حتى لا تصل للوجه.