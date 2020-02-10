أطعمة تمنحك الدفئ دون زيادة في الوزن

مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في فصل الشتاء، يسعى الكثيرون لتناول الأطعمة والمشروبات التي تساهم بشكل كبير في شعورك بالدفء، ولكن دون التعرض لزيادة الوزن الذي يصاب به الكثيرون خلال فصل الشتاء.

وأشار أحد التقارير المختصة بالتغذية، أن تناول طبق البليلة يعد خيارًا جيدًا للشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، حيث إنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كالحليب والقمح فهي تحتوي علي الألياف والنشويات والبروتين والكالسيوم والفيتامينات ، كما أن تناول هذا الطبق يساهم بشكل كبير في تقديم الكثير من العناصر الغذائية وخاصة حال إضافة المكسرات عليه، هذا الطعام الذي يساعد في إمداد الجسم بالأوميجا3، وأخيرًا عليك تحليتها بالعسل الأبيض.

كما أوضح التقرير أن تناول القلقاس يساعد بشكل كبير في شعورك بالدفء، لأنه يحتوي على النشويات المعقدة المفيدة للجسم، وأيضا إضافة الخضراوات عليه كالشبت والسلق يساهم بشكل كبير في زيادة شعورك بالدفء.

وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة ، أن السبانخ تعد من الخضراوات المهمة لجسم الإنسان، حيث إنها تحتوي علي المعادن المهمة لجسم الإنسان، كالحديد وفيتامين سي وأ والألياف والكالسيوم، وهذا ما يجعلها من الخضرلوات المهمة لجسمك، ولذا عليك تناولها للشعور بالدفي، وأيضًا لحمايتك من الأنيميا والنزيف والعديد من الأمراض الأخرى.

وقدم التقرير طعاما مميزا ولكن الكثيرون يعتقدون أنه يزيد من فرص التعرض لزيادة الوزن، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك، فتناول البطاطا لا يتسبب في زيادة الوزن، كما أنها من الأطعمة الشتوية المهمة للجسم حيث تحتوى علي الألياف والبوتاسيوم، وهى تساعد فى شعورك بالدفيء، وأيضًا لا تتسبب في تزيد من وزنك.