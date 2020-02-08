اللانشون واللحوم الحمراء.. الخطر على القلب 4 أضعاف!

دوما تحذر الأمهات من خطر اللحوم الحمراء المصنّعة “مثل اللانشون والسجق”، بسبب أضرارها الكبرى على الجسم.

هذه الطبيعة في الأم لها أساس علمي فتلك الأطعمة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، إذا جرى تناولها باستمرار.

ووفقا لتقرير سكاي نيوز، فإن البعض يتساءل حول إمكانية تسبب اللحوم غير المصنّعة أو اللانشون في نفس الخطر.

ودرس باحثون من جامعة كورنيل، للإجابة عن هذا التساؤل، وتوصلت الأبحاث إلى نتائج مثيرة، بعضها متضارب.

مخاطر تناول اللحوم

تبين أن مقدار قليل من اللحوم المصنّعة، بما يحتويه من دهون وملح زائدين، يؤثر سلبا على صحة القلب، وفقا لنتائج دورية “جاما” الطبية.

وأظهرت الدراسة، أن تأثير حصة واحدة من اللحوم الحمراء المصنّعة “شريحتين من اللانشون، أو قطعتين صغيرتين من السجق”، على الصحة العامة للجسم، يعادل تأثير 4 حصص من اللحوم الحمراء والدواجن غير المصنّعة، و3 حصص من الأسماك.

ورصدت النتائج، ارتفاع خطر الوفاة لدى من يتناولون حصتين أسبوعيا من اللحوم المصنّعة، بنسبة 7 بالمائة.

بينما يرتفع الخطر بنسبة 3 بالمائة، مقابل كل حصتين في الأسبوع من اللحوم غير المصنّعة.