أمير الرياض يقف على احتياجات محافظتي عفيف والدوادمي

الرياض-البلاد

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض محافظة الدوادمي، ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمبنى المحافظة، محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري ومسؤولو المحافظة.

والتقى سموه فور وصوله أمس الأول أصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء المراكز بالمحافظة ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

كما سلم سموه عدداً من الأسر المستفيدة من مشروع الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية، بعد ذلك انتقل سموه إلى قاعة البلدية للاحتفالات، ورأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة وجرى مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقًا الذي تضمن احتياجات المحافظة التنموية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجالس المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة كما افتتح سموه كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي.

وأعرب سموه عقب الاجتماع عن سعادته بالمعلومات التي اطلع عليها بمحافظة الدوادمي مبيناً ما حظيت به والبحث عن الاستفادة الكاملة.

وعن إنشاء مقر للفنون البصرية لما تملكه المحافظة من طاقات موهوبة في فن النحت، قال سموه: ” حقيقة إخواني في المحافظة وصلوا إلى مستوى عال جدا من الوعي والإدراك المعرفي من العلم وهم أيضا مكلفون أن يقوموا بهذا الدور كاملا مع الآخرين, وقد بحثت أثناء الاجتماع مع مدير جامعة شقراء موضوع إنشاء أقسام للنحاتين ضمن التخصصات الجامعية، وأشار إلى أن هناك مؤتمرا سيعقد في الرياض قريبا وهناك من يقوم بهذا الدور ليستفيد الطلبة والمنتظمون لهذا البرنامج من النظرة المستقبلية لهذا التخصص”.

بعدها شرف سموه حفل الأهالي المقام بهذه المناسبة.

وكان سموه قد تفقد محافظة عفيف؛ وكان في استقباله محافظ عفيف رشيد بن سليمان الجبرين ومسؤولو المحافظة والتقى سموه فور وصوله رؤساء المراكز ومسؤولي القطاعات الأمنية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية والأهالي الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

ورأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة وجرى مناقشة جدول الأعمال المعد مسبقًا الذي تضمن احتياجات المحافظة بالأولوية، وأكثر العوائق التي تواجهها، حيث استمع سموه من أعضاء المجلسين المرئيات والحلول، وتطلعاتهم عن المحافظة، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة، كما دشن سموه عددأً من المشروعات التنموية؛ شملت مستشفى طب الأسنان وقسم المرور بمركز الحوميات وزار مستشفى عفيف العام.

وقال سموه في تصريح صحفي : “إن أهم مافي الزيارة لقاء الإخوة المواطنين والاستماع إليهم وتقديم ما نستطيع, مبينا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة 11 بندا في جدول الأعمال, سائلا الله التوفيق في تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح سموه أن هناك مشاريع متأخرة ومتعثرة وأخرى تحتاج إلى اعتماد، مؤكدا أن جميع هذه المشاريع ستأخذ نصيبها، بإذن الله، والعمل نحو تحسينها مع المدراء في الجهات الحكومية, راجيا التوفيق في خدمة محافظة عفيف كونها محافظة عزيزة منذ انطلاقة الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- إلى أصقاع المملكة.

وعن برامج الترفيه والسياحة في المحافظات، قال سموه: “إن لها قاعده أساسية واستراتيجية واضحة، سنها خادم الحرمين الشريفين، وسمو عهده الأمين، وجعلوا للمواطن حق في الترفيه وحق في برامج السياحة بمنطقته ومحافظته ومركزه, مبينا سموه أنه كلف مدير فرع السياحة والآثار في الرياض بالقيام بهذا الدور كاملاً.