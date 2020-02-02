مهرجان الطفل الأول بالقرية التراثية

الباحة ــ البلاد

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجوة ومركز النشاط الاجتماعي بقرية ذي عين التراثية بالمخواة أمس، مهرجان الطفل الأول وبإشراف ومتابعة من فرع الإدارة العامة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة, وذلك بمقر القرية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة احمد يحيى العُمري أن مهرجان الطفل يأتي هذا العام متزامناً مع فعاليات ربيع الباحة المقام بمحافظة المخواة, حيث يتوافد أهالي السراة للقطاع التهامي طلباً للدفء والاستمتاع بالأجواء العليلة، مشيراً إلى أن المهرجان الذي استمرت فعالياته على مدى يومين يهدف إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطفل، وإظهار المتميزين منهم، واكتشاف المواهب، وإكسابهم عدد من المهارات الإيحابية.

وبيّن أن قرية ذي عين التراثية التي تحتضن المهرجان هي اول نقطة لأهالي السراة طالبي الدفء للقطاع التهامي وتُعد مكان للتنزه لأهالي المخواة وجميع محافظات القطاع التهامي نظير مميزاتها الطبيعية والتراثية لذلك جرى اختيار موقع المهرجان بها. وقدم شكره لإمارة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبلدية محافظة المخواة على عنايتهم واهتمامهم بهذا المهرجان وتقديم كل التسهيلات، ولجميع الداعمين والمشاركين في المهرجان.