أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسك المقرمشة

البلاد – نيفين عباس

السمبوسك وصفة هندية الأصل ولكن نسبها الأتراك إلى مطبخهم ثم إنتقلت إلى عدن ومنها إلى جميع مدن اليمن ثم دول الخليج

حتى أصبحت الطبق الأهم على موائد الطعام خاصة فى شهر رمضان المبارك

نقدم لكِ طريقة عمل عجينة السمبوسك المقرمشة

المقادير اللازمة لعمل العجينة

كيلو من الطحين الأبيض المنخول مرتين أو ثلاث

2 كوب ماء

ملعقة صغيرة من الملح

نشاء الذرة لفرد العجين

4 ملعقة كبيرة زيت نباتى

طريقة تحضير العجينة

نضع الملح على الطحين ويقلب جيداً

ثم يوضع له الزيت ويفرك باليدين حتى نحصل على قوام رملى للطحين

نضع الماء بالتدريج ونقوم بعجن الخليط حتى نحصل على عجين متماسك لا يلتصق باليدين

مع مراعاة أن كل نوع من أنواع الطحين يختلف عن الأخر لذلك يجب عدم وضع الماء دفعة واحدة

نستمر فى العجن لمدة 10 دقائق ومن الممكن إستخدام العجان الكهربائى لهذه المهمة

تغطى وتترك لترتاح لمدة ساعة

يقطع العجين كرات صغيرة الحجم

ثم تفرد بشكل رقيق

تحشى بالحشوات المختلفة بحسب الرغبة

ثم تقلى وتقدم ساخنة